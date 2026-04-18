Tahran’dan Trump’a sert cevap! Uranyum çıkışı: "Toprağımız kadar kutsaldır, bir gramını bile vermeyiz" Ceset yok ama cinayet sabit! Yargıtaydan Palu ailesi davasında emsal karar: "Gömüldüğü yer belirsiz olsa da katili belli" Trump'tan zenginleştirilmiş uranyum açıklaması: ABD'ye götürülecek Kadıköy’de puan savaşı Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme İletişim Başkanı Duran: Merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk” Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Tunceli eski valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Bakan Fidan, Batı Trakya'daki Türk azınlığın gönlünü fethetti Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik"
Fedakar öğretmenden şehadete uzanan kahramanlık! Ayla öğretmen kurşunlara siper oldu
Fedakar öğretmenden şehadete uzanan kahramanlık! Ayla öğretmen kurşunlara siper oldu

Fedakar öğretmenden şehadete uzanan kahramanlık! Ayla öğretmen kurşunlara siper oldu

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen hain silahlı saldırıda, Türk eğitim tarihine altın harflerle kazınacak bir fedakarlık örneği yaşandı. Matematik öğretmeni Ayla Kara, gözü dönmüş saldırganın kurşunlarına karşı bedenini öğrencilerine kalkan yaparak mutlak bir katliamın önüne geçti. 6 kurşunla şehit düşen kahraman öğretmenin oğlu Furkan Kara, annesinin son anlarını gözyaşları içinde anlattı.

Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilere siper olup hayatını kaybeden Ayla öğretmenin oğlu Furkan Kara, "Öğrencilerinin kaçmalarına yardımcı olmuş, önlerine geçerek siper olup kurtulmalarını sağlamış. Annem ailemizin kahramanıydı, öğrencilerinin de kahramanı oldu" dedi.

Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara, 2'si kafasında, 3'ü sırtında ve 1'i sağ bacağında olmak üzere 6 kurşunla hayatını kaybetti. Ayla öğretmen, dün gözyaşları içinde Tekir Mahalle Mezarlığında toprağa verilmişti.

Ayla Kara'nın avukat olan oğlu Furkan Kara (28), "Ben öncelikle bu üzücü olayda hayatını kaybeden kardeşlerime, anneme rahmet ve yaralı öğrenci kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Allah rahmet eylesin vefat edenlere. Hiç beklemiyorduk. Annemin herhangi bir husumeti yoktu. Dersine bile girmediği bir öğrenciymiş, ders saatleri bile uyuşmuyor, sanırım sabahçıymış" dedi.

"Olay günü okula gidip gitmeme konusunda kararsız kalmış"

Olay günü annesinin okula gitme konusunda tereddüt ettiğini anlatan Kara, "Babamla konuşmuşlar, 'gideyim mi, gitmeyeyim mi' diye ama en son gitme kararı almış. Çünkü annem okulu çok seven bir öğretmendi. Morali bozukken bile 'okula gitmek bana iyi geliyor' derdi. Derse girince tüm sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi" diye konuştu.

"Annemi bulmaktan korkuyordum"

Olay günü apar topar okula gittiklerini belirten Kara, "Annemi aramaya başladım ama bir yandan da bulmaktan korkuyordum. Çünkü her yer çok kötüydü, büyük bir karmaşa vardı. En sonunda hastanede olduğunu öğrendik. Ancak vefat etmiş şekilde hastaneye kaldırılmış" dedi.

"Siper olup öğrencilerini kurtarmış"

"Annem olay anında öğrencilerini kurtarmaya çalışmış. Kaçmalarına yardımcı olmuş, en sonunda da onların önüne geçerek siper olmuş" diyen Furkan Kara, "Kurtulan öğrenciler olduğunu duyduk. Öğrencilerini kurtarabildiğini duyunca çok mutlu olduk. Bu tamamen bir refleks, bir öğretmenlik içgüdüsü. Böyle bir şey planlanamaz. Annem benim ve ailemin kahramanıydı, öğrencilerinin de kahramanı oldu. Çok üzgünüz ama bir yandan da onunla gurur duyuyoruz. Eğer bizi görüyorsa, bilsin ki biz onunla her zaman gurur duyacağız. Allah razı olsun, mekânı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş saldırganının dijital ayak izleri kan dondurdu: Katliam senaryosu bilgisayarından çıktı
Kahramanmaraş saldırganının dijital ayak izleri kan dondurdu: Katliam senaryosu bilgisayarından çıktı

Kahramanmaraş saldırganının dijital ayak izleri kan dondurdu: Katliam senaryosu bilgisayarından çıktı

Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları
Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

