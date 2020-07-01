Fed tutanakları yayımlandı:

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, ekonominin bir süre için oldukça uyumlu para politikasının desteğine ihtiyaç duyabileceğini ve gelecek aylarda federal fon oranı ile varlık alımları hakkında daha fazla netlik sağlamanın önemli olacağını ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 9-10 Haziran'da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığı son toplantının tutanaklarında, katılımcıların para politikasındaki mevcut duruşun uygunluğu konusunda hemfikir olduğu, ancak ekonomik görünüm netleştikçe komitenin gelecekteki para politikası kararlarına ilişkin niyetlerinin daha da açığa kavuşabileceği kaydedildi.

Tutanaklarda, "Özellikle katılımcıların çoğu, Komitenin, ekonominin gidişatı hakkında daha fazla bilgi edindikçe, federal fon oranı konusunda daha açık şekilde sözlü yönlendirme iletişimi kurması ve hazine tahvilleri ile ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları hakkında daha fazla netlik sağlaması gerektiğini belirtti." ifadesi yer aldı.

- Ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor

Katılımcıların, ekonomik faaliyetin yeniden başlamasının olası sonuçları ve halk sağlığı girişimlerinin ekonomik faaliyet ile istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini paylaştığı belirtilen tutanaklarda, "Katılımcılar, ekonomik görünüme yönelik olağanüstü bir belirsizliğin ve kayda değer risklerin devam ettiği yorumunda bulundu." değerlendirmesine yer verildi.

Verilerin bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik faaliyette 2'nci Dünya Savaşı sonrasında görülen en büyük düşüşü göstermesinin muhtemel olduğunun aktarıldığı tutanaklarda, hane halkları, şirketler ve yerel yönetimlere yönelik mali desteğin yetersiz kalabileceği kaydedildi.

Tutanaklarda, "Çeşitli katılımcılar, ekonominin bir süre için oldukçu uyumlu para politikasının desteğine ihtiyaç duyabileceğini ve gelecek aylarda Komite için federal fon oranı ile varlık alımları hakkında daha fazla netlik sağlamanın önemli olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.

Likidite koşullarının genel olarak iyileşmeye devam ettiği belirtilen tutanaklarda, ancak bazı piyasalarda hala baskının görüldüğü kaydedildi.