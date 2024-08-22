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Ekonomi Fed tutanakları ortaya çıktı: Eylülde faiz indirimi sinyali
Ekonomi

Fed tutanakları ortaya çıktı: Eylülde faiz indirimi sinyali

Yeniakit Publisher
2024-08-22 02:11:00 -
Fed tutanakları ortaya çıktı: Eylülde faiz indirimi sinyali

Fed tutanaklarında, katılımcıların çoğunluğunun veriler uygun olursa gelecek toplantıda gevşeme görülebileceği belirtildi.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 30-31 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Tutanaklarda, katılımcıların çoğunluğunun veriler uygun olursa gelecek toplantıda gevşemenin uygun olabileceğini ifade ettiği kaydedildi.

Öte yandan tüm üyeler faizin cari aralıkta devam etmesini destekledi.

Birkaç Fed yetkilisi, merkez bankasının politika komitesinin oy birliğiyle faiz oranlarını sabit tutmaya karar vermesinden önce 30-31 Temmuz toplantılarında faiz oranlarını düşürmek için makul bir neden olduğunu kabul etti.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre çarşamba günü Washington'da yayınlanan toplantı tutanaklarında, "Birçok kişi, enflasyondaki son ilerlemenin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığını 25 baz puan düşürmek için makul bir neden sağladığını veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti" denildi.
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Söz konusu metinde "Büyük çoğunluk, veriler beklendiği gibi gelmeye devam ederse, bir sonraki toplantıda politikayı gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını belirtti." ifadeleri yer aldı.

Tutanaklarda, katılımcıların çoğunluğu istihdam hedefine yönelik risklerin arttığını belirtti ve birçok katılımcı enflasyon hedefine yönelik risklerin azaldığını söyledi. Diğer taraftan, bazı katılımcılar, işgücü piyasası koşullarında daha fazla kademeli gevşemenin daha ciddi bir bozulmaya dönüşme riskini kaydetti.

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