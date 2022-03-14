Fed faizi ne zaman açıklayacak? Fed faizleri artırdı mı? Fed faizleri sabit mi bıraktı?

Fed toplantısı hangi tarihte? Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batı ülkelerinin sert yaptırımları küresel ekonomik belirsizlikleri artırırken, piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. Ukrayna savaşıyla birlikte ekonomide belirsizlikler artarken Fed Başkanı Powell'dan martta faiz artışı olacağı mesajı geldi.

Fed mart faiz kararı ne zaman?

FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak? FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 16 Mart saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor. Powell, mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlanan Powell, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Fed faizi ne kadar artıracak?

Ukrayna savaşı öncesinde piyasanın Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı beklentileri artmıştı ancak savaşla birlikte faiz politikasına ilişkin beklentiler değişmeye başladı. ABD'de tüketici enflasyonu, ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Fed'in federal fonlama faizi ise yüzde 0-0,25 aralığında bulunuyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 17 Mart Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

FED faiz toplantısı ne zaman?

FED1011 faiz toplantısı ne zaman? İşte 2022 Fed faiz toplantı tarihleri...

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül