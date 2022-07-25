Fed faiz toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise beklentiler dahilinde 11 yıl sonra 50 baz puan faiz artışına gitti ve negatif faiz dönemini sonlandırdı. TC Merkez Bankası ise temmuz toplantısında da faizi yüzde 14’te sabit tutarken, Fed’in temmuz faiz kararı büyük bir merak konusu. FED toplantısı ne zaman faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Fed temmuz faiz toplantısı ne zaman?

Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak. New York Fed Başkanı John Williams istihdam artışının yavaşladığına dair bazı işaretler olduğunu ancak iş gücü piyasasının son derece sıkı olduğunu belirtti. Williams, işsizlik oranının gelecek yıl yüzde 4'ün biraz üzerine çıkmasını beklediğini ifade etti. Analistler, güçlü istihdam verilerinin Fed'e enflasyonla mücadelesinde agresif "şahin" politikalarına devam etme fırsatı sunduğunu belirtti.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, "İstihdam rakamları, resesyonun çok yakında geleceğine dair korkularla uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulundu. Fed'in temmuz toplantısında faiz oranlarını 50 veya 75 baz puan artıracağına işaret eden Zandi, bankanın gelecek yılın başlarında federal fon oranını yüzde 3,5'e çıkaracağını kaydetti.