Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararını açıkladı. Fed, faizleri 25 baz puan indirerek 2.00 - 2.25 aralığına çekti ve 11 yıl sonra faiz indirdi. Beklenti yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimiydi. Fed, bilanço daraltmayı da beklenenden 2 ay önce, 1 Ağustos itibarıyla sonlandıracağını belirtti.

Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi. 11 yıl sonra gelen faiz indirimi sonrası Fed'in politika faizi 2.00-2.25 seviyesine geldi. Fed, bilanço daraltmayı da beklenenden 2 ay önce, 1 Ağustos itibarıyla sonlandıracağını belirtti. Fed'in faiz kararı sonrası dolar/TL 5.52 seviyesinden hafif yükselerek 5.55 üzerine çıktı. Euro/dolar paritesi ise 1.11 altına indi

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