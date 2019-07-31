Fed faiz kararını açıkladı!
Fed faiz kararını açıkladı. Fed, faizleri 25 baz puan indirerek 2.00 - 2.25 aralığına çekti ve 11 yıl sonra faiz indirdi. Beklenti yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimiydi. Fed, bilanço daraltmayı da beklenenden 2 ay önce, 1 Ağustos itibarıyla sonlandıracağını belirtti.31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:08
Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi. 11 yıl sonra gelen faiz indirimi sonrası Fed'in politika faizi 2.00-2.25 seviyesine geldi.
Fed, bilanço daraltmayı da beklenenden 2 ay önce, 1 Ağustos itibarıyla sonlandıracağını belirtti.
Fed'in faiz kararı sonrası dolar/TL 5.52 seviyesinden hafif yükselerek 5.55 üzerine çıktı. Euro/dolar paritesi ise 1.11 altına indi
YORUM YAZ