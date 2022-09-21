Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini üçüncü ayda da 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Piyasaların genel beklentisi Fed’in politika faizini 2 ayın ardından üçüncü ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Piyasalarda Fed’in politika faizini 1980’lerden beri ilk kez 100 baz puan artış beklentisi ise yüzde 20’de kalmıştı.

Fed’in açıklamasında, gelecek ayki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirmenin yeniden kullanılması dikkati çekti.

Fed'in ekonomik verilere yönelik projeksiyonlarında ise banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedilirken, 2023 sonu için ise yüzde 4,6 olarak ifade edildi.

Fed, Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde para politikası tonunu değiştirmeye başlamıştı.

Banka, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı.

Fed, mart ayı toplantısında, 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına giden Fed, temmuz toplantısında da faiz oranını aynı oranda artırmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmıştı.

ABD'de enflasyon, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından temmuzda yüzde 8,5’e ve ağustosta yüzde 8,3’e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlemişti.