Fed faiz kararı 2025 açıklandı mı?

Küresel piyasaların yönünü belirleyecek FED faiz kararı için heyecan giderek artıyor. Ekonominin genel seyrini etkileyen toplantı öncesi belirsizlik devam ederken, yatırımcılar yapılacak duyurunun ne zaman paylaşılacağını sorguluyor. Haftaya damga vurması beklenen kritik açıklama öncesinde dikkatler ABD Merkez Bankası’na çevrilmiş durumda. Peki, FED kararı ne oldu?

Fed toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası’nın yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Aralık tarihlerinde yapılacak. Küresel piyasalarda yakından izlenen bu takvim, kararın açıklanacağı sürecin de resmileşmesini sağladı. FED’in yıl boyunca izlediği para politikasının son adımını oluşturacak bu toplantı, finansal piyasalarda belirleyici rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanır?

Toplantı sonrasında yılın son faiz kararının duyurulacağı saat bilgisi de açıklandı. FED, merakla beklenen faiz kararını 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de kamuoyu ile paylaşacak.

Piyasalarda beklenti faiz indirimi yönünde

Amerikan ekonomisine ilişkin son veriler, özel sektör istihdamında yavaşlama sinyalleri veriyor. Bu veriler, FED’in aralık ayı toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendiriyor. Piyasalardaki işlem hareketlerine bakıldığında, para piyasalarında oluşan fiyatlamalar indirime yönelik güçlü bir olasılığı işaret ediyor.

Güncel değerlendirmelere göre, 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 90 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bu oran, piyasaların toplantı öncesinde en güçlü senaryo olarak indirim beklentisini öne çıkardığını gösteriyor. Yatırımcılar, kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların da yön belirleyici olacağı görüşünde birleşiyor.