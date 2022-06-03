ABD Merkez Bankası (Fed), faizi 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Fed, mart toplantısında ise 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Bankanın mayıs toplantısında kararlaştırdığı 50 baz puanlık artış 2000'lerden bu yana gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Fed faiz artırımını durdurursa altın ne olur?

Fed faiz artırımlarını durdurursa altında yükseliş daha fazla tetiklenecek. Ons altında 1850 desteğine yaklaşmış durumda. Yatırımcılar enflasyondan korunmak için gram altın ve gümüş almaları daha avantajlı olacağı yönünde.

Altın fiyatları ne kadar?

2 Haziran'da gram altın 985 TL seviyelerindeyken 3 Haziran Cuma günü itibarıyla 994 TL'yi bularak rekor tazeledi.