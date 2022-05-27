FED enflasyon göstergesi Nisan'da geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Nisan ayında kişisel gelirler yüzde 0.4, kişisel harcamalar yüzde 0.9 arttı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini gelirlerin yüzde 0.5, harcamaların yüzde 0.8 artmasıydı.

Reel kişisel harcamalar Nisan'da yüzde 0.7 arttı.

Fed'in favori göstergesi olan PCE enflasyon aylık yüzde 0.2 ile tahminlere paralel arttı. Bu, 1.5 yılın en düşük artışı olarak kayda geçti. Yıllık bazda ise 6.3'e geriledi ancak yüzde 6.2'lik beklentiyi aştı. PCE enflasyon Mart ayında yüzde 6.6 olarak 40 yılın zirvesine çıkmıştı.

Çekirdek PCE endeksi aylık 3. ayda da yüzde 0.3 arttı. Yıllık artış tahminlere paralel olarak yüzde 5.2'den yüzde 4.9'a geriledi. Böylece 2. ayda da düşüş sürdü.

Rakamlar, güçlü istihdam piyasasının ve birikmiş tasarrufların etkisiyle harcamaların yılın ikinci çeyreğinde güçlü kalacağına işaret ediyor.