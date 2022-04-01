FED bu yıl yapacağı faiz artışı sayısını açıkladı!

Chicago Fed Başkanı Evans 2022’de yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla 7 kez 25’er baz puanlık faiz artışı beklediğini, 2023’te de 3 faiz artışı daha olabileceğini belirtti.

Evans bir etkinlikte yaptığı konuşmada temkinli adımlar atılması gerektiğini ifade ederek “bugün yaşanan belirsizlikler göz önüne alındığında yaşanacak gelişmeler tahminlerimin değişmesine neden olabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Fed bu ayki toplantısında 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımı yapmıştı. Fed yetkilileri daha da sıkılaşan istihdam piyasası ve enflasyonun 40 yılı zirvesinde seyretmesi nedeniyle daha hızlı faiz artışı olabileceğine dair açıklamalarda bulunuyor.