FED Başkanı Powell'dan faiz açıklaması! Çaremiz yok, enflasyon bize biraz daha acı verecek

ABD'de alınan kararlar ekonomide enflasyonun düşmesini önceliyor ancak bu büyüme ve istihdama ters etki ediyor. Jackson Hole konferansında konuşan ABD Merkez Bankası ( FED) Başkanı Jerome Powell, enflasyon kontrol altına alınana kadar ABD ekonomisinin "bir süre daha" sıkı para politikasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Powell, bir süre daha sürecek olan sıkı para politikasının büyümede yavaşlama, daha zayıf iş gücü piyasası ve hanelerle işletmeler için sorun yaşanacağı anlamı taşıdığını aktardı.

"Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz zaman alacak"

Fiyat istikrarı olmadan herkese fayda sağlayan güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağını belirten Powell, şunları kaydetti:

"Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz zaman alacak ve talep ile arzı daha iyi bir dengeye getirmek için araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanmayı gerektiriyor. Enflasyonu düşürmek, muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi gerektirecektir. Ayrıca, büyük olasılıkla iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşama olacaktır.

"Enflasyon düşerken biraz daha acı verecek"

Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir. Bunlar enflasyonu düşürmenin talihsiz maliyetleri. Ancak fiyat istikrarının yeniden sağlanamaması çok daha büyük bir acı anlamına gelir."

Bir sonraki faiz artışı oranı belli değil

Piyasanın faiz artışı beklentisi 50 ile 75 baz puan arasında değişmekle birlikte, Powell, FED'in 20-21 Eylül'deki para politikası toplantısında faizi ne kadar artırabileceği konusunda bir ipucu vermedi.