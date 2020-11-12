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Ekonomi Fed Başkanı Powell: Zorlu aylar bekliyor
Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Zorlu aylar bekliyor

Koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirten ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:47:00 -
Fed Başkanı Powell: Zorlu aylar bekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, video konferans yöntemiyle yapılan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda kritik açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu belirtti.

Powell, Kovid-19 vakalarındaki artışın son dönemde kaydedilen ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceğine dikkati çekerek, "Ekonominin sağlam bir toparlanma yolunda ilerlediğini görüyoruz, ancak burada ana risk hastalığın ABD'de daha da yayılması." dedi.

Fed Başkanı Powell, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Belirsizliğin devam ettiğine ve mali politikanın gerekliliğine işaret eden Powell, "Daha fazlasını yapmamız gerekeceğini düşünüyorum. Kongre'nin de mali politika konusunda daha fazlasını yapması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

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