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Ekonomi Fed ABD bankalarının yılın ikinci stres testi sonuçlarını açıkladı
Ekonomi

Fed ABD bankalarının yılın ikinci stres testi sonuçlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 01:36:45 -
Fed ABD bankalarının yılın ikinci stres testi sonuçlarını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci stres testine tabi tuttuğu 33 büyük Amerikan bankasının, 2021'in ilk çeyreğinde hisse geri alımlarına sınırlı olarak devam etmesine izin vereceğini duyurdu.

Fed, bankaları tabi tuttuğu, yılın ikinci stres testinin sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, bu yılın başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkin olduğu dönemde gerçekleştirilen ilk stres testinin sonucunda, bankaların sermayelerini korumasını sağlamak için hisse geri alımlarını askıya alma ve temettüleri sınırlama da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamalar getirildiği hatırlatıldı.

Ekonomik belirsizliğin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bankacılık sektörünün gücünü korumak için mevcut kısıtlamaların, değişikliklerle genişletildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2021'in ilk çeyreği için hem temettüler hem de hisse geri alımlarının, geçen yılki gelire dayalı bir miktarla sınırlı olacağı kaydedildi.

Bankaların sermaye gereksinimlerinin bu sefer yeniden ayarlanmayacağı belirtilen açıklamada, mevcut sermaye gereksinimleri ve dağıtım kısıtlamaları ile bankaların geçen yıl sermaye oluşturduğu anımsatıldı.

Değiştirilen kısıtlamaların sermayeyi korumaya devam edeceği ve büyük bankaların, hanehalkları ile iş yerlerine kredi verebilmesini sağlayacağı ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, büyük bankaların şoklara karşı dayanıklılığının değerlendirilmeye, mali ve ekonomik koşulların izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, "Bankacılık sistemi, geçen yıl boyunca bir güç kaynağı olmuştur ve bugünün stres testi sonuçları, büyük bankaların ekonomide gelecek keskin bir olumsuzluk sırasında bile hanehalkları ile işletmelere kredi sağlamaya devam edebileceğini doğrulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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