THY - Konya
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Feci son! Evinin balkonunda bu halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cuma Şahin adlı kişi,  evinin balkonunda ölü bulundu.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:34
Feci son! Evinin balkonunda bu halde bulundu

Olay bugün saat 15.30 sıralarında, Şirinevler Mahallesi 291 Sokak'ta bulunan bir evin balkonunda meydana geldi. Balkonda hareketsiz bir erkeğin yattığını gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı araştırmada cesedin Cuma Şahin'e ait olduğunu belirlendi. Henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden Şahin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Talihsiz adamın cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:34
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miras kavgasında kan aktı: 1 ölü
    1. Miras kavgasında kan aktı: 1 ölü
    2. Tunceli’de tabuları yıkan Vali bu kez..
    3. Babel'den Fenerbahçe maçı tepkisi
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 500..
    5. Neslihan Güler’den gözyaşlarıyla veda
    6. Süper Lig'de puan durumu ve kalan..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    8. Ümit Özat görevinden ayrıldığını..
    9. Süper Lig'de görülmemiş olay!..
    10. Murat Cavcav'a küfreden iki taraftar..
    11. Yozgat'ı dolu vurdu! Sebze bahçeleri..
    12. Karadeniz’de yunus ölümleri sürüyor
    13. Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5..
    14. Esed, İdlib'i bombardımana tutuyor: 4..
    15. 14 yaşındaki çocuğu kurtarmak için..
    16. Raftingciler Munzur Çayı'nda yılın ilk..
    17. Taha Akgül 6. kez Avrupa Şampiyonu!
    18. İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
    19. Cumhurbaşkanı adayına 3. gününde imza..
    20. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na..
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...