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Yerel Feci şekilde darbedilen genç 27 gün sonra öldü!
Yerel

Feci şekilde darbedilen genç 27 gün sonra öldü!

Yeniakit Publisher
2024-06-25 14:19:00 - 2024-06-25 14:30:01
Feci şekilde darbedilen genç 27 gün sonra öldü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde VIP minibüs sürücüsü Burak Aktaş'ın (33) yaşamını yitirdiği olayla ilgili 3 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Olay, 15 Temmuz 2023 günü Cevat Şakir Caddesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir turizm firmasında VIP minibüs şoförü olarak çalışan Burak Aktaş, aynı lojmanda kaldığı iş arkadaşı Metin A. (62) ile tartışıp küfürleşti. İkili daha sonra lojman dışına çıktı. Çıkan kavgaya Metin A.'nın arkadaşı Ferdi K.(38) ile Salih D.(37) de geldi. Kavgada Burak Aktaş 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde darp edildi. Olay esnasında B.E. isimli vatandaş kavgayı ayırmaya çalıştı. Fenalaşıp kaldırıma oturan Burak Aktaş'ın önüne gelen Metin A. bir kez daha vurdu. Aldığı darbenin ardından kaldırıma yığılan Aktaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen genç adam Muğla merkeze sevk edilirken, Aktaş 11 Ağustos günü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Metin A., Ferdi K. ile Salih D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında 'Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra maktul ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşmada ifade veren sanıklar, suçlamayı kabul etmediklerini dile getirerek beraat talep ettiler. Müşteki avukatı ise olay anına ilişkin bir görüntünün bilirkişi tarafından incelenip rapor haline getirilerek mahkemeye verilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti ayrıca maktul ve şüphelilerin HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 11 Eylül tarihine erteledi.

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