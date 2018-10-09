0553 313 94 23

Feci şekilde can verdiler… Katliam gibi kaza

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

09 Ekim 2018 Salı 06:26
Feci şekilde can verdiler… Katliam gibi kaza

Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesinden Karacasu istikametine seyreden  Hazar Canbaz (20) idaresindeki 20 AAZ 682 plakalı otomobil, Karacasu-Tavas yol  ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil  kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi. 

Kazada, araçta sıkışan sürücü Hazar Canbaz ile Davut Arısan (20) ve  Nurdane Geryüz'ün (21) olay yerinde öldüğü belirlendi. Otomobildeki diğer kişiler  Emre Burak (20) ve Dilan Şener (20) ise yaralandı.

AKS ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Nazilli  Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu  öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Karacasu Devlet Hastanesi  morguna gönderildi.

Öte yandan, kazada ölen Nurdane Geryüz ile yaralı Dilan Şener'in,  Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 06:26
  1. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemal Kaşıkçı için çok konuşulacak yeni iddia!
    1. Cemal Kaşıkçı için çok konuşulacak..
    2. Konuşmalar ortaya çıktı: ' Yardım çok..
    3. FETÖ’nün can simidiydi… İstanbul..
    4. 400 euro karşılığı ABD askerleri..
    5. Iğdır’dan tüm Türkiye’ye yayıldı… Her..
    6. Nafaka için evlilik dönemi sona eriyor
    7. Önce Trump şimdi Pompeo… Peş peşe..
    8. Soru işaretleri gün geçtikçe artıyor…..
    9. Feci şekilde can verdiler… Katliam..
    10. Gece yarısı flaş atama kararları
    11. Korkunç iddia... İkisi de siyah..
    12. Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega..
    13. Ve Bülent Uygun'un yeni takımı belli..
    14. Ali Şen'den çarpıcı açıklama:..
    15. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip..
    16. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu..
    17. Tümer Metin Volkan Demirel'e sahip..
    18. Erman Toroğlu: Süper Lig'in en iyi..
    19. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na..
    20. Ümit Özat'tan Ersun Yanal yorumu:..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı