0553 313 94 23
impression

Feci şekilde can verdi

Antalya’da, yamaç paraşütü pilotu Bekir Baştuğ, atlayış sırasında paraşütünün kapanması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 23:19
Feci şekilde can verdi

Döşemealtı ilçesi Bademağacı mevkisinde sabah saatlerinde atlayış yapan yamaç paraşütü eğitmeni Bekir Baştuğ, paraşütünün

kapanması nedeniyle kayalık bölgeye düşerek yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri tarafından kayalık bölgeden alınan Baştuğ’u cansız bedeni incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 23:19
  1. Antalya
  2. antalya
  3. kaza
  4. paraşüt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayrampaşa'da korkutan iş yeri yangını
    1. Bayrampaşa'da korkutan iş yeri yangını
    2. İngiltere şokta! Başkanın helikopteri..
    3. Feci şekilde can verdi
    4. İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
    5. İsviçre'de Kaşıkçı cinayeti 'Katil..
    6. Erdoğan Putin'le görüşüyor
    7. Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği..
    8. Çıtır çıtır salatalık turşusu tarifi
    9. Ruhani'nin meclise sunduğu 4 aday..
    10. Hamilelik döneminde kalsiyumun önemi
    11. Su tüketimini artırmak için yapılması..
    12. ABD'deki sinagog saldırısına kınama
    13. Rusya'dan 'savaş hazırlığı' itirafı:..
    14. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'den..
    15. Sinemanın sorunları Boğaziçi Film..
    16. Keçi sütü sabununun cilt güzelliğine..
    17. Göz seğirmesi nedenleri nelerdir?
    18. Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 14..
    19. Çocuklarınıza karşı kuralcı ve kararlı..
    20. Evde doğal bebe bisküvisi nasıl yapılır?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018