  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Aktüel Feci ölüm! Rus turist uçurumdan düştü
Aktüel

Feci ölüm! Rus turist uçurumdan düştü

Antalya’da bir Rus turist uçurumdan düşerek feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 18:40:00 - 2022-12-25 18:46:42
Feci ölüm! Rus turist uçurumdan düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçurumdan düşen Rus turist hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Köprülü Kanyon'a gezmek amacıyla gelen S.İ (35), N.F. (54) ve A.F. (34) bir süre kanyonun etrafında gezdi.

Fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına yaklaşan S.İ, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen S.İ'nin cenazesi, ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23