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Feci ölüm! İnceleme için geldiği alanda göçük altında kaldı

Nusaybin'de su kanallarının döşendiği alanda inceleme yapan müteahhit Mahsun Ceba, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:47
Feci ölüm! İnceleme için geldiği alanda göçük altında kaldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde su kanallarının döşendiği alanda inceleme yaparken göçük altında kalan müteahhit hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Beylik Mahallesi mevkiinde saat 15. 00 sularında su kanallarının döşendiği alanda inceleme yapan müteahhit Mahsun Ceba, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında çıkarılarak kalp masajı yapılan müteahhit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:47
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  2. Nusaybin
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  4. Feci ölüm
  5. İnceleme için geldiği alanda göçük altında kaldı
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  7. Mahsun Ceba

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