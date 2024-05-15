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Yerel Feci olay! Sulama kanalına düşen çocuk boğularak can verdi
Yerel

Feci olay! Sulama kanalına düşen çocuk boğularak can verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-15 22:35:00 -
Feci olay! Sulama kanalına düşen çocuk boğularak can verdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Harran ilçesi Çaltılı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde oyun oynayan Mustafa S. (12) iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, Dalgıç Polis ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrası çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden bir 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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