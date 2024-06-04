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Yerel Feci olay! Cam silerken düşen genç kız hayatını kaybetti
Yerel

Feci olay! Cam silerken düşen genç kız hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-04 23:51:00 - 2024-06-04 23:56:30

Tokat'ta feci bir olay yaşandı. Cam silerken 3'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katın camlarını silen Melike Demir (20) dengesini kaybederek aşağı düştü.

Genç kız hayatını kaybetti

Yerde hareketsiz yatan kızı gören vatandaşlar, 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. Demir, olay yerine gelen ambulans ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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