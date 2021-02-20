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Yerel Feci olay: 17 yaşındaki genç yem karma makinesine düştü!
Yerel

Feci olay: 17 yaşındaki genç yem karma makinesine düştü!

Afyonkarahisar'da çalıştığı çiftlikte babasına yardım eden 17 yaşındaki genç, slaj yem karma makinesi çalıştığı esnada içine düşerek feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 19:46:00 -
Feci olay: 17 yaşındaki genç yem karma makinesine düştü!

Afyonkarahisar'ın Küçükçobanlı Mahallesi'nde babasıyla birlikte bir çiftlikte çalışan 17 yaşındaki Ali U. slaj yem dağıtma makinesine düşerek feci şekilde can verdi. Talihsiz gencin cesedini AFAD ekipler çıkardı. 17 yaşındaki gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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