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Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Motosikletli sürücü hayatını kaybetti

İstanbul D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

23 Haziran 2019 Pazar 15:56

Kaza, İstanbul D-100 Karayolu Acıbadem mevkisinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 10 motosikletin bulunduğu grup konvoy halinde ilerliyordu. Kadıköy istikametine ilerleyen gruptaki Berkcan Karabulut'un kullandığı motosiklete otomobil çarptı.

Motosiklet konvoyundakilerin kask kamerasına yansıyan feci kazada, otomobil, aynı gruptan başka bir motosiklete çarptıktan sonra bariyere vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:56
  1. İstanbul
  2. trafik kazası
  3. motosiklet kazası

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  • SamiSami1 sa önce
    Hiçte konvoy halinde ilerliyorlarmış gibi görünmüyorlar motorlar.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    KAŞINMIŞ BELASINI BULMUŞ ADAM GİBİ GİTMİYORLAR BU MOTORSİKLETLERİ PİYASADAN KALDIRMAK LAZIM

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