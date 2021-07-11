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Gündem Feci kazada otomobil ikiye bölündü
Gündem

Feci kazada otomobil ikiye bölündü

Gaziantep'te, kontrolden çıkarak mobese direğine çarpan otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Polat (36), yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 02:46:00 -
Feci kazada otomobil ikiye bölündü

Kaza, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarında meydana geldi. Halil İbrahim Polat yönetimindeki 27 HH 551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki mobese direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Halil İbrahim Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken Polatın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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