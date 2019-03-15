Feci kazada hız göstergesi takılı kaldı! Adana'nın Seyhan ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y, yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi ile Necip Fazıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta, saat 01.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Hüseyin Ç. yönetimindeki otomobil ile Yiğit Can Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yiğit Can Y., yaralandı. Çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit Can Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşanan kazada motosikletin hız göstergesinin 80 kilometrede takılı kaldığı gözlere çarptı.

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