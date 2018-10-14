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Feci kazada dikkat çeken detay!

Bodrum-Milas karayolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 23 kişinin yaralandığı kaza sonrası çekilen fotoğrafta ölen otomobil sürücüsünün elinde çakmak dikkat çekti.

14 Ekim 2018 Pazar 11:54
Feci kazada dikkat çeken detay!

Bodrum Milas karayolunda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöne geçip işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Önceki gün meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü'nün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği açıklandı.

Elinde çakmak vardı

Kaza sonrası araç içinde sıkışan Türnüklü'nün çekilen fotoğrafındaki detayda sağ elinin içindeki çakmak dikkat çekti. Otomobil sürücüsünün kaza öncesi sigara yakmak için eline çakmak aldığı ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü ve servis minibüsü şoförü Ferhat Önel yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:54
  1. Bodrum Milas karayolu
  2. trafik kazası

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