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Yerel Feci kaza! Yaralılar var
Yerel

Feci kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da iki aracın kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:39:00 -
Feci kaza! Yaralılar var

Kaza, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Turanlı Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Banaz yönetimindeki 02 AAV 479 plakalı araç ile Murat Dadaş Güleç yönetimindeki 02 ABM 941 plakalı otomobil, Turanlı Köyü yolundaki rampada kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

02 ABM 941 plakalı otomobilde sıkışan Murat Dadaş Güleç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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