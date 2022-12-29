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Yerel Feci kaza: Üzerine çaydanlık devrilen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti! Samsun'da yürek yakan olay
Yerel

Feci kaza: Üzerine çaydanlık devrilen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti! Samsun'da yürek yakan olay

Samsun'da üzerine sıcak su dolu çaydanlık devrilen 11 aylık bebek Hülya Kılavuz, hastanede 40 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 18:12:00 - 2022-12-29 18:14:23
Feci kaza: Üzerine çaydanlık devrilen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti! Samsun'da yürek yakan olay

Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, annesi evde temizlik yaparken yattığı yerin yanındaki masada bulunan sıcak su dolu çaydanlık üzerine devrilen 11 aylık Hülya Kılavuz yanarak yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ 40 GÜN SONRA KAYBETTİ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı bebek, 40 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Bebeğin ölümü ailesini gözyaşına boğdu.

Ünlü bebek İngiliz basınında: Doktorlar anne karnında öldüğünü söylediler, canlı olarak dünyaya geldi!
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