Feci kaza: Üzerine çaydanlık devrilen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti! Samsun'da yürek yakan olay
Samsun'da üzerine sıcak su dolu çaydanlık devrilen 11 aylık bebek Hülya Kılavuz, hastanede 40 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, annesi evde temizlik yaparken yattığı yerin yanındaki masada bulunan sıcak su dolu çaydanlık üzerine devrilen 11 aylık Hülya Kılavuz yanarak yaralandı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ 40 GÜN SONRA KAYBETTİ
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı bebek, 40 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Bebeğin ölümü ailesini gözyaşına boğdu.
Aktüel
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