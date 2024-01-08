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Yerel Feci kaza! Üç araç şarampole düştü: 5 yaralı
Yerel

Feci kaza! Üç araç şarampole düştü: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 20:30:00 -
Feci kaza! Üç araç şarampole düştü: 5 yaralı

Van-Hakkari karayolunda fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı üç aracın şarampole düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı iki otomobil ile bir kamyonet şarampole yuvarlandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

 

Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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