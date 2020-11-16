  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Feci kaza! Sıfır araçlar pert oldu
Gündem

Feci kaza! Sıfır araçlar pert oldu

İstanbul Sarıyer’de kırmızı ışıkta bekleyen bir araç taşıma kamyonuna kırmızı ışıkta beklediği esnada başka bir araç taşıma kamyonu çarptı. Kazada çok sayıda araçta büyük hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:03:00 -
Feci kaza! Sıfır araçlar pert oldu

Kaza, İstinye Sarıyer Caddesi'nde 14.40 sıralarında meydana geldi. Üzerinde 5 adet sıfır otomobil bulunan 34 HB 4023 plakalı toplu araç taşıma kamyonunun sürücüsü Sami Büyükodacı, araçları bayiye götürmek için seyir halindeyken kırmızı ışıkta aniden fren yaptı. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen Osman Delice, kullandığı 16 BA 658 plakalı toplu araç taşıma kamyonuyla duramayarak önce kırmızı ışıkta duran kamyona arkasından yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan Osman Delice'nin yardımına ilk olarak çarptığı kamyonun sürücüsü ve çevredekiler koştu. Tüm çabalara rağmen Delice'yi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Osman Delice, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Delice'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada, Sami Büyükodacı'nın kamyonunda bulunan 3 otomobil ile Delice'nin kamyonuyla taşıdığı 2 otomobil hasar gördü. Otomobillerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Otomobilleri bayiye götürmek için yola çıktığını belirten Sami Büyükodacı "Kırmızı ışıkta dururken arkadan geldi, çarptı. Bendeki 3 otomobil hasar gördü. O, araçta sıkıştı. Ciddi bir durum yok" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den flaş hamle! 'Başladık' diyerek açıklandı
Teknoloji

Türkiye'den flaş hamle! 'Başladık' diyerek açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Hassas Güdüm Kiti'nin operasyonel kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Bakan Varank ayrıca Bozdoğan..
iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler
Gündem

iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir paylaşım..
Pompeo giderayak çirkin yüzünü gösterdi! Büyük küstahlık
Gündem

Pompeo giderayak çirkin yüzünü gösterdi! Büyük küstahlık

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği ile görüşme kararı tartışmalara neden olurken bir Türk yetkili, ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay