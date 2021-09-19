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Yaşam Feci kaza! Otomobil köprüden düştü
Yaşam

Feci kaza! Otomobil köprüden düştü

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden dere yatağına düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 16:15:00 -
Feci kaza! Otomobil köprüden düştü

Niğde’de otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarında seyreden 50 FA 595 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri yaralanan sürücü H.S.’yi ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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