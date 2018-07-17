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Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, kazada 4 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2018 Salı 14:28
Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, kazada 4 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Gerişburnu Mahallesi, Atatürk Caddesi ile Antalya- Fethiye Karayolu'nun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hakkı Sarıman idaresindeki otomobil, Bekir Zor yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Zor'un kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada, sürücüler ile ikiye bölünen otomobildeki Medine ile Hatice Nur Zor yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yaralılara ilk müdahalesi yapılarak, ilçedeki hastanelerde ambulanslar ile kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yolda trafik, polis ekiplerince kontrolü olarak sağlandı.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:28
  1. Antalya
  2. Muğla
  3. Atatürk
  4. Fethiye

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  • enesenes1 sa önce
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