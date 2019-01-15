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Feci kaza! Otomobil dere yoluna uçtu

Zeytinburnu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç dereye uçtu. Yaralanan sürücünün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

15 Ocak 2019 Salı 16:17
Feci kaza! Otomobil dere yoluna uçtu

Zeytinburnu’nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu D-100 yan yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erol Çelik yönetimindeki 34 UH 1806 plakalı araç Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nden D-100 yan yol istikametine girmek istedi.

Dereye uçtu, ters döndü

Yağışlı havanında etkisiyle virajı alamayan sürücü kaldırımı aşarak dere yoluna uçtu. Yol kenarındaki korkuluklarla dereye uçan araç ters döndü. Araç içinde sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yoluna inerek araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten aracıyla dere yoluna düşen sürücünün ayağının kırıldığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri ayağı kırılan sürücüyü sedyeye koyup mahsur kaldığı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Erol Çelik çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici aracıyla kaldırıldı. Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:17
  1. trafik kazası
  2. araç dereye uçtu

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