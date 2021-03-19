Feci kaza! Kırmızı araçta bekleyen 4 araca çarptı
Tekirdağ'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Serdar Ç. idaresindeki 34 AFD 582 plakalı otomobil, Yeniçiftlik Mahallesi Sahil Yolu'ndaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Serdar Ç. ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.