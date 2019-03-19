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Feci kaza! Karnına bariyer saplandı

Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında karnına bariyer saplanan İranlı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından karnındaki bariyerlerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

19 Mart 2019 Salı 16:52
Feci kaza! Karnına bariyer saplandı

Ortahisar ilçesinin Akoluk Mahallesi’nde meydana gelen kazada, İran uyruklu Solmaz Ghasemzadehrezaeı yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araçta bulunan Alıreza Jalıljamshıdı, Solmaz Ghasemzadehrezaeı, Radın Jalıljamshıdı ve Aram Ghasemzadehrezaeı yaralandı.

Alıreza Jalıljamshıdı ve Solmaz Ghasemzadehrezaeı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken araçta sıkışan Radın Jalıljamshıdı ve Aram Ghasemzadehrezaeı Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Karnına bariyer saplanan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bariyerin kesilmesiyle araçtan çıkarılabildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:52
  1. Trabzon
  2. bariyer
  3. trafik kazası

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