Feci kaza kameraya böyle yansıdı! Kafa kafaya girdiler
Isparta'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, araç kamerası tarafından görüntülendi.
Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde Isparta yönünde ilerleyen minibüs, karşı yönden gelen elma yüklü kamyonetle çarpıştı.
Savrulan minibüs, arkadan gelen tankere çarptıktan sonra durabildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Bu arada, kaza, araçta bulunan kamera tarafından görüntülendi.
Kayıtlarda, minibüs sürücüsünün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.