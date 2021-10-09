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Gündem Feci kaza kameraya böyle yansıdı! Kafa kafaya girdiler
Gündem

Feci kaza kameraya böyle yansıdı! Kafa kafaya girdiler

Isparta'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, araç kamerası tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 08:26:00 -

Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde Isparta yönünde ilerleyen minibüs, karşı yönden gelen elma yüklü kamyonetle çarpıştı.

Savrulan minibüs, arkadan gelen tankere çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Bu arada, kaza, araçta bulunan kamera tarafından görüntülendi.

Kayıtlarda, minibüs sürücüsünün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.

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