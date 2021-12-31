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Gündem Feci kaza! İşçi servisi ile TIR çarpıştı
Gündem

Feci kaza! İşçi servisi ile TIR çarpıştı

İstanbul Arnavutköy'de ışıklarda duran işçi servisiyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 11:27:00 -
Feci kaza! İşçi servisi ile TIR çarpıştı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy-İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, ışıklarda TIR ile çarpıştı. Feci kazada serviste bulunan 10 işçi yaralandı.

Yaralı işçilere ilk müdahale yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. (İHA)

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