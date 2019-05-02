Feci kaza! Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde meydana geldi.ÿİddiayaÿ göreÿAyşenur Zarakolu Caddesi’ne yan yoldan çıkan 06 JN 223 plakalı otomobil ileÿ15 NH 515 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazadaÿyaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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