  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaptırımlar ticaret ve nakliyeyi vurdu

Alman devinden TCMB tahmini

İHA'lardan ağlayan bebek ve kadın sesi çalınmaya başlandı! Sebebi herkesi çileden çıkaracak

Beklenmedik gelişme! Canlı yayında 'Teyit ettirdim' dedi ve açıkladı: AK Parti'de o ekip değişiyor

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye’de ticari ahlakın dozu kaçtı

Ortalık fena halde karışmak üzere! 5 İHA peş peşe düşürüldü, düşen İHA'lar enerji tesisini yaktı

Haşdi Şabi'ye ait karargahta patlama

Neler oluyor? Türkiye ile savaş için sığınak yapmaya başladılar, ülkede siren sayısı artırılıyor!

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi!

Eski AK Partili bakanın o safsatalarına sert tepki! “II. Abdülhamid Han’a ölümüne husumet besleyen ve düşmanlık tohumları eken bu adam, 14 yıl boyunca…” Hüseyin Çelik artık sokağa bile çıkamayacak
Dünya Feci kaza can aldı! Çelik bobini elleri ile durdurmak isteyince altında ezildi
Dünya

Feci kaza can aldı! Çelik bobini elleri ile durdurmak isteyince altında ezildi

Yeniakit Publisher
2024-04-20 09:36:00 -

Güney Amerika’da çekilen görüntülerde bir işçi, çelik bobini durdurmak isterken altından kalarak ezildi.

Güney Amerika'da çekilen görüntülerde bir işçinin, çelik bobini durdurmak isterken altında kalarak ezilmesi sonucu yaşanan korkunç olay, büyük bir üzüntü ve endişeye neden oldu.

Olayın görüntülenmesi, iş güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha vurguladı.

"Seçimi kazandığımızda AK Parti’ye geçeceğiz" diyen Yeniden Refahlılara destek veren AK Partililer bakın kimlermiş
“Seçimi kazandığımızda AK Parti’ye geçeceğiz" diyen Yeniden Refahlılara destek veren AK Partililer bakın kimlermiş

Siyaset

“Seçimi kazandığımızda AK Parti’ye geçeceğiz" diyen Yeniden Refahlılara destek veren AK Partililer bakın kimlermiş


ÖNE ÇIKAN VİDEO

UEFA'dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı! Resmen şok olacaksınız...
UEFA'dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı! Resmen şok olacaksınız...

Spor

UEFA'dan hangi takım, ne kadar para kazandı? Fenerbahçe dev geliri kaçırdı! Resmen şok olacaksınız...

Kenya Genelkurmay Başkanı Ogolla helikopter kazasında hayatını kaybetti
Kenya Genelkurmay Başkanı Ogolla helikopter kazasında hayatını kaybetti

Dünya

Kenya Genelkurmay Başkanı Ogolla helikopter kazasında hayatını kaybetti

Bir İETT kazası daha! 2024'te de rekora koşuyor
Bir İETT kazası daha! 2024'te de rekora koşuyor

Gündem

Bir İETT kazası daha! 2024'te de rekora koşuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23