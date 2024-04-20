Feci kaza can aldı! Çelik bobini elleri ile durdurmak isteyince altında ezildi
Güney Amerika’da çekilen görüntülerde bir işçi, çelik bobini durdurmak isterken altından kalarak ezildi.
Güney Amerika'da çekilen görüntülerde bir işçinin, çelik bobini durdurmak isterken altında kalarak ezilmesi sonucu yaşanan korkunç olay, büyük bir üzüntü ve endişeye neden oldu.
Olayın görüntülenmesi, iş güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha vurguladı.
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