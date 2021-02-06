  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Feci kaza! Bir aile yok oldu
Yerel

Feci kaza! Bir aile yok oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada sürücü, eşi ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuğundan biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 13:58:00 -
Feci kaza! Bir aile yok oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz'ın ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 8 yaşındaki çocukları Ege Tuna Vurmaz da hayatını kaybetti.

Diğer çocuk tedavi altında

Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocukları Ezgi Tuna Vurmaz'ın da tedavisinin Alaşehir Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi. Kazada ölen Mustafa Vurmaz ve eşi Sibel Vurmaz'ın cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumunda olduğu ve cenazelerinin bugün nereye defnedileceğinin kesinleşeceği öğrenildi.Öte yandna bir ailenin yok olduğu kaza sonrası, Vurmaz ailesinden geriye mutlu anlarına ait bir kare kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı
Teknoloji

TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen HÜRJET hafif taarruz uçağı ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaşımı yapıldı.
Yalçın Topçu'dan 'Boğaziçi' açıklaması
Gündem

Yalçın Topçu'dan 'Boğaziçi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, rektörlüğe Melih Bulu'nun atanmasına tepki olarak başlayan..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan #ErdoğanınYanındayız etiketine destek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan #ErdoğanınYanındayız etiketine destek

Twitter'da kendisi için başlatılan #ErdoğanınYanındayız etiketiyle destek kampanyasına karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin büyü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay