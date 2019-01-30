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Feci kaza! Akıma kapılan 15 yaşındaki Ömer'in vücudu tamamen yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çatı ustası babasına yardım ederken yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapılan 15 yaşındaki Ömer Demir, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:09
Feci kaza! Akıma kapılan 15 yaşındaki Ömer'in vücudu tamamen yandı

Bursa'da, bir evin terasında çalışan çatı ustası babasına yardım eden Ömer Demir, elindeki madeni malzemenin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Vücudu tamamen yanan Ömer Demir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, merkez Bursa Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Çatı ustası Tuncer Demir ve kendisine yardım eden oğlu Ömer Demir (15), çatı yapımı için bir evin terasına çıktı. Baba oğul çalışmaya başladıktan bir süre sonra, Ömer'in elindeki madeni malzeme evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Ömer, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Ömer'i ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ömer Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:09
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