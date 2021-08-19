FBÜ akademik kadro alacak
Fenerbahçe Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda
belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini [email protected] e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:
1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
2. YÖK formatlı özgeçmiş
3. Lisans ve lisansüstü diplomalar
4. Lisans Transkripti
5. ALES Sonuç Belgesi
6. Yabancı Dil Belgesi
7. Kimlik Kartı fotokopisi
8. Bir adet vesikalık fotoğraf
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 19.08.2021
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 02.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.09.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 07.09.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.09.2021
Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr
İletişim Bilgileri : [email protected], Tel: 0216 910 1907
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ