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Dünya FBI'ın SWAT ekibi ve Ulusal Muhafızlar Kongre binasına girdi
Dünya

FBI'ın SWAT ekibi ve Ulusal Muhafızlar Kongre binasına girdi

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasına giren Trump destekçilerinin engellenmesi için yola çıkan Ulusal Muhafızlar, kongre binasına girerken, FBI'ın SWAT ekibi de müdahaleye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 01:26:00 -

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine Ulusal Muhafızlar diğer federal koruma birlikleri ile Kongre binasına gidiyorlar. Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kongre binasına FBI'ın SWAT ekibi ve ulusal muhafızların girdiği bildirildi.

Trump destekçileri kongre'yi bastı

Beyaz Saray önündeki Trump mitinginin ardından ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

 

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