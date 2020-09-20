FBI tespit etti! Trump'a zehirli paket o ülkeden gönderilmiş

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a içinde ölümcül derecede zehirli olan 'risin' maddesi bulunan bir paket yollanmıştı. Krize sebebiyet veren olaya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandığı bildirildi.

Zehirli pakede iki test yapıldığı ifade edildi

ABD medyasının haberlerine göre, zehirli paketin bu hafta başında Beyaz Saray'a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Donald Trump’ın adının bulunduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin el koyduğu pakede, risin maddesinin varlığını doğrulamak amacı ile iki test yapıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli olan Gizli Servis tarafından ise soruşturma için düğmeye basıldı.

Tespit edildi! Zehirli paket Kanada'dan gönderilmiş

ABD Başkanı Trump adına Beyaz Saray’a yollanan zehirli madde içerikli pakedin soruşturmasına Kanada polisi de müdahil oldu.

FBI'ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde pakedin Kanada’dan gönderildiği belirlendi.

Kanada polisi de dahil oldu

Bunun üzerine FBI, Kanada polisi ile iletişime geçti ve soruşturmaya dahil olmalarını istedi.

Kanada polisi de, yaptıkları açıklamada, ABD'li yetkililerden yardım isteği aldıklarını ve soruşturmaya müdahil olduklarını doğruladı.

Eski Başkan Barack Obama'ya da gönderilmişti

Diğer yandan 'risin' maddesi geçmişte de Beyaz Saray'a ve diğer federal binalara yollanmıştı. 2014 senesinde Mississippili bir şahıs, eski Başkan Barack Obama ve diğer yetkililere risin tozlu mektuplar yolladığı için 25 sene hapis cezası ile cezalandırılmıştı.