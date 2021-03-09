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Dünya FBI kayıp altınların peşinde
Dünya

FBI kayıp altınların peşinde

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlilerinin, iç savaş sırasında gömülerek saklandığı düşünülen altınları aradığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 12:40:00 -
FBI kayıp altınların peşinde

Münübe Yılmaz

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlilerinin, iç savaş sırasında gömülerek saklandığı düşünülen altınları aradığı ortaya çıktı. AP'nin resmi belgelere dayandırdığı haberi kısmen doğrulayan FBI'ın hatırı sayılır mıktarda altını Pennsylvania eyalatinde ormanlık alan içerisinde kazı yaparak aradığı, fakat şimdiye kadar bulamadığı duyuruldu. FBI, üç yıl önce “kültürel miras araştırmaları” çerçevesinde başlatılan çalışmalarda henüz bir sonuç alınamadığını da kaydetti. FBI görevlilerinin çalışmalarına yardımcı olan ve ismi açıklanmaya bir baba ve oğlu ise aramaların sonuçsuz kalmadığını iddia ederek, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapması için yasal yollara başvurdu. Bu arada üzerinde altın araması yapılan devlet arazisinin yasal statüsüyle ilgili eyalet yönetimi, merkezi idare, bakanlık ve FBI arasındaki anlaşmazlık sebebiyle mahkemelerdeki davaların hala sürdüğü açıklandı.

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