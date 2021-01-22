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Dünya FBI cimri çıktı! Kongre bombacısını bulana ödül
Dünya

FBI cimri çıktı! Kongre bombacısını bulana ödül

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'ta Kongre binasına boru bombası yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara varan para ödülü vereceğini açıkladı. Daha önceki ödül miktarı 50 bin dolardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 00:15:00 -
FBI cimri çıktı! Kongre bombacısını bulana ödül

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın destekçileri 6 Ocak’ta başkent Washington DC’de bulunan Kongre binasına baskın düzenlenmişti.

Kongre binasına düzenlenen baskın sırasında, bina kompleksi içinde yer alan Ulusal Demokrat Komitesi Merkezi ile Ulusal Cumhuriyetçi Komitesi Merkezi'ne 2 adet el yapımı boru tipi bomba yerleştirilmişti.

FBI vatandaşlardan yardım istemişti

Tespit edilen bombalar hakkında başlatılan soruşturmada ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), soruşturmanın ilerleyişini etkileyebilecek görüntü ve fotoğraflar için ülke genelinde vatandaşlardan yardım istemişti.

Zanlılar hakkında bilgi verene 75 bin dolar

FBI tarafından yapılan son açıklamada ise, Kongre binasına düzenlenen saldırıda, botu bombalarını yerleştiren zanlı veya zanlılar hakkında bilgi verenlere 75 bin dolara varan para ödülü verileceği duyuruldu.

Açıklamada, “ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve FBI Washington Saha Ofisi (WFO), 6 Ocak'ta Washington DC'ye yerleştirilen boru bombalarından sorumlu kişi veya kişiler hakkında bilgi için 75 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" denildi.

İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar

Amerikan yönetimi 2007 yılında İran’da kaybolan eski Federal Araştırma Bürosu (FBI) ajanı Robert Levinson hakkında bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. ABD, 1979 yılında Tahran’daki Amerikan büyükelçiliğinin işgal edilmesinin 40. Yıl dönümünde İranlı üst düzey yetkililere yeni yaptırımlar da getirdi.

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