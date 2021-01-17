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Dünya FBI ajanından şoke eden açıklama! Bakın hangi Türkleri öldürecekti?
Dünya

FBI ajanından şoke eden açıklama! Bakın hangi Türkleri öldürecekti?

ABD'de dün gözaltına PKK'lı terörist Daniel Alan Baker'in dosyasından dehşete düşüren detaylar gelmeye devam ediyor. Baker'ın ABD'de göre yapan Türk pilotları şehit etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 11:34:00 -
FBI ajanından şoke eden açıklama! Bakın hangi Türkleri öldürecekti?

ABD'de dün gözaltına Daniel Alan Baker adlı PKK militanının dosyasında çarpıcı detaylar var... Dosyada Florida eyaletinde yaşayan Baker adlı teröristin, ABD’de görev yapan Türk pilotları şehit etmeyi planladığı yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada; Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Alan Baker adlı kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyurmuştu.

Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, Baker'ın 2017'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.

Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur" ifadesi kullanıldı.

"Türk pilotları şehit etmeyi planlıyordu''

Gazeteci Ahmet Görmez ise konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Baker'in dosyasında çarpıcı ifadeler olduğunu aktaran Görmez, "En dikkat çeken ise soruşturmayı yürüten FBI ajanı, Amerikalı teröristin, ABD’de görev yapan Türk pilotları şehit etmeyi planladığını belirtiyor" dedi.

"Dosyada Baker’ın 2020’de Amerika’daki Antifa öncülüğündeki şiddet eylemlerine katıldığı, birden fazla silahı olduğu, 14 Ocak’ta da sosyal medya paylaşımında bir AK’de (Kalaşnikof) dahil olmak üzere daha fazla silah almayı amaçladığını yazdığı ifade ediliyor" diyen Görmez, "Dosya’da Baker’ın kendini 'aşırı solcu' olarak tanımladığı, YPG günlerinden bahsettiği, Amerika’ya döndüğünde ise 'şiddeti savunan muhalefetin zayıflığından' şikayet ettiği, 'gerçekten devrim istiyorlarsa kalaşnikofları alıp bomba yapmaya başlamaları gerektiğini söylediği' belirtiliyor" dedi.

Görmez ayrıca, Baker'in 2019 yılına ait bir Youtube paylaşımında, "Suriye’ye döneceğim ve yoluma çıkan bütün cihatçıları ve Türkleri öldüreceğim" dediğini aktardı.

 

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Yorumlar

abdrhman

herhalde türkler ... 
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Ulvi

Amerikanın terör devleti olduğunu ve teröristlerle yatıp kalktığını ve müttefik olduğunu bir kere daha itiraf etmişler
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