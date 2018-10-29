F.Bahçe'de derbi mesaisi! Cocu'nun yerine o geçti

Phillip Cocu'nun görevden ayrılmasının ardından takımın çıktığı ilk antrenmanı Hollandalı antrenör Erwin Koeman ve Cocu'nun diğer yardımcıları yönetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan antrenman bilgilendirmesi şu şekilde:

Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 11.haftasında, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanı, MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncularımız aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncularımız ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçemiz, 30 Ekim Salı günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.