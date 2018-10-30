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F.Bahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray "saha olayları" nedeniyle, Fenerbahçe ise "çirkin ve kötü tezahüratı" ile "talimatlara aykırı hareketleri" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

30 Ekim 2018 Salı 17:16
F.Bahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü KORHAN ÖZEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURHAN CABİR UZUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ORHAN OVACIKLI'nın 29.10.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- BOLUSPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:16
  1. Spor Toto  Süper Lig
  2. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  3. PFDK
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray

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